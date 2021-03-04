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بكري ينعى اللواء كمال عامر ويكشف عن آخر لقاء مع الفقيد (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر فقدت اليوم واحدًا من أغلى رجالها، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي نعى الفقيد وقال معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وقال الرئيس، إن الفقيد كان خير معلم وقائد مخلص وأمين لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.

وأصدر الرئيس، اليوم، قرارا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلسي النواب والشيوخ اللواء كمال عامر الذى شارك فى كل حروب مصر وتقلد منصب مدير المخابرات الحربية.

وختم بكري قائلا: زاملت اللواء كمال عامر لسنوات طوال وظل يدافع عن الدولة وملتزم بمصالح الوطن وكان مبعث احترام الجميع ومنذ أيام قليلة كان معي وتحاورنا حول شئون الوطن وكعادته كان محبا للوطن.

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