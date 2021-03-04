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وكيل البرلمان ناعيًا كمال عامر: نشأ في حب البلاد وعاش في خدمتها (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وجميع العاملين بقناة صدى البلد ينعون اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن عزاء اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سيقام غد السبت بمسجد المشير.

ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسي مطروح، ومدير المخابرات الحربية الأسبق.

وقال أبو العينين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ننعي بمزيد من الحزن والأسى، اللواء الدكتور كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسي مطروح، ومدير المخابرات الحربية الأسبق، والذي رحل عن دنيانا اليوم.

كان اللواء الدكتور كمال عامر، واحدا من جنود مصر المخلصين، وسواعدها المتينة، وعقولها النابغة، تربى في شرف الزي العسكري، ونشأ في حب البلاد وعاش في خدمتها جنديًا ومحافظًا ونائبًا برلمانيًا.

رحم الله فقيدنا، وجزاه خير الجزاء عن مسيرته الوطنية المُشرفة، واسهاماته الباقية للدفاع عن مصر وأمنها القومي، وجهوده البرلمانية الحثيثة لدعم رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في الذود عن البلاد وحفظ أمنها وسلامها.

نسأل الله أن يتغمد فقيدنا برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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