محلية البرلمان: البنية التحتية غير قادرة على استيعاب الارتفاعات الكبيرة للعقارات (فيديو)



قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن البنية التحتية في معظم المدن غير قادرة على استيعاب مثل هذه الارتفاعات الكبيرة في العقارات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من ينادي بأخذ أموال من المتضررين لإصلاح البنية التحتية في تلك المدن، لكن لا تكفي تلك الأموال فضلا عن أن الشوارع ضيقة ولا تساعد على إصلاح البنية التحتية.



وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن أصحاب المراكز القانونية من حصل على رخصة بارتفاعات معينة وبالتالي لن يتم المساس بهم، احترامًا وحفاظًا على سمعة مصر الاستثمارية.



وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه حال فرض قيود معينة جديدة، دون أن يكون هناك مرحلة انتقالية، فبذلك يتم هز مراكز اقتصادية صعبة، متابعا: «مثل شخص حصل على قرض من البنوك واشترى الأرض، وحصل على رخصة الهدم، وقدم الملف ولم يحصل على الرخصة بعد، والأرض مثلا قيمتها 50 مليون جنيه، فكيف سيقوم ببناء دورين فقط».



