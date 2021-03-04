تراجع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

تراجعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تحركات عوائد السندات الأمريكية.









وانخفضت أسهم الموارد الأساسية بنحو 4.3 بالمائة، بينما ارتفعت قطاع المرافق بنسبة 1.7 بالمائة.





وتأثرت معنويات المستثمرون بتقلبات عوائد السندات الأمريكية التي تأرجحت بين الصعود والهبوط خلال التعاملات.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بحوالي 6 بالمائة.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 411.9 نقطة، وانخفض "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة إلى 6650.8 نقطة.





كما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 14056.3نقطة، بينما استقر "كاك" الفرنسي عند مستوى 5830.6 نقطة.