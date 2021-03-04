تعرف على خطوات استيراد سيارة من دول الاتحاد الأوروبي





ارتفعت أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في بعض الدول ولاسيما في جمهورية مصر العربية، ما جعل الكثيرون يعزفون عن الشراء، آملين في أن تنخفض تلك الأسعار في وقت ما.





وشهد سوق السيارات العالمي ركودا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قل الطلب نتيجة الجائحة التي أنهكت الاقتتصاد العالمي.





وزادت التساؤلات في الآونة الأخيرة عن كيفية استيراد السيارات من الخارج دون الاعتماد على وكيل أو وسيط، أملاً في الحصول على مواصفات عالية وبأسعار أقل من السوق المحلي.





وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تلبية مطالب قرائنا الكرام، نستعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص استيراد السيارات من الخارج دون الاعتماد على أحد، ومزايا عيوب ومخاطر تلك الطريقة.





توجد العديد من الشروط التي تفرضها الدول على عملية استيراد السيارات من الخارج، ولاسيما التي وضعها الاتحاد الأوروبي ومنها:





أن يكون المشترى يحمل إقامة داخل إحدى الدول مثل المانيا وإيطاليا.

يجب أن يستلم السيارة مالكها بشكل مباشر.

لابد أن يكون مر على تصنيع السيارة المراد استيرادها مده 6 أشهر.

يجب أن تكون مالك أول للسيارة .





خطوات استيراد سيارة من الخارج





حجز السيارة المراد استيرادها ودفع المقدم المحدد.

تحديد مواصفات السيارة.

عمل عقد وتحديد موعد استلام السيارة.





الأوراق المطلوبة لاستيراد السيارة بعد استلامها





تجهيز "شهادة اليوروا 1" وهي شهادة منشأ و إعفاء تفيد بأن السيارة منشاة من دول الاتحاد الأوربي.

الحصول على الإعفاء من الجمارك وتصدر من الدولة المصدرة للسيارة وتختم بختم الدولة وكما تشمل شهادة اليوروا وان رقم الشاسية بالكامل وأسم صاحب الشأن ووزن السيارة.

حجز أحد المواني.

إصدار بوليصة شحن.





الرسوم الضريبة المفروضة على السيارات الوروبية المعفاة من الجمارك





رسم تنمية.

ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة جدول وتدفع السيارة 1600cc تقريبا19% من إجمالي ثمن السيارة، ومن 1601cc: 2000cc تدفع 38% من إجمالي ثمن السيارة، وبعد2000cc تدفع 61% من إجمالي سعر السيارة.

تحصل الشركات علي خصم 12% من ثمن السيارة لا يحصل عليها الإفراد، ورغم هذا فإن هناك فرق سعر كبير للفرد في حالة استيراده للسيارة بنفسه، بجانب جودة السيارة نفسها، وشملها بعد دخولها ضمان وتوكيل الشركة المصنعة .





طرق شحن السيارة





- شحن عادى علي سطح المركب يتكلف حوالي 600 يورو وهذا أقلهم أمانا للسيارة.

- شحن VIP وعليه تأمين ضد أي نوع من أنواع الحوادث سواء سرقة أو حادث أثناء شحنها علي المركب أو تفريغها وتكلفته 1000 يورو، وتعويض التأمين يكون جيد جدا .





- شحن الكونتينر وتكلفته تقريبا ما بين 1000 إلى 1500 يورو، مع العلم إن التكلفة تختلف من دولة لأخرى ومن ميناء لميناء، فتكلفة الشحن من إيطاليا غير تكلفة الشحن من ألمانيا، إضافة إلي اختلاف مدة التوصيل، فعلي سبيل المثال الشحن من ألمانيا تحديدا من هامبورج 15 يوما لتصل الي ميناء الإسكندرية.



