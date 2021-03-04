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عضو مجلس الشيوخ: العلاقات المصرية السودانية قوية ووطيدة ونسعى لتحقيق التكامل (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية السودانية دائًما وطيدة وقوية، ونأمل إلى تحقيق التكامل بين البلدين في كافة المجالات، لافتة إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات في كافة المجالات بين البلدين، وهذا يأتي في إطار سعي القاهرة لتحقيق التنمية والاستقرار داخل الخرطوم.

وتابعت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر تساند السلطة السودانية في القيام بمهامها بشكل أفضل، بعد خروج بعض الاحتجاجات في الخرطوم بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن الحكومة السودانية قامت بتعويم الجنيه السوادني بإرادة سياسية قوية، وتعمل على توعية المواطنين بأهمية هذا القرار الذي سيساهم في جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسودانية، كما أن الحكومة السودانية ستعمل على فرض المزيد من الضرائب على السلع الكمالية للحفاظ على العملة الاجنبية.

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