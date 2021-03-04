نشرة أخبار قنا اليوم الخميس 4-3-2021 .. بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وانتظام السيستم بامتحان الثانوية العامة

بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في محافظة قنا



بدأت مديرية الصحة في محافظة قنا، اليوم، في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.



وقال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، بالمشروع الأوروبي بمدينة قنا، لإستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، للتطعيم بلقاح كورونا كوفيد١٩ وذلك عقب التمنيع الوزاري بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.



جنايات قنا تفضي بالسجن 3 سنوات لـ11 متهما قتلوا صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار



قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى بمعاقبة ١١ متهما بالسجن المشدد ٣ سنوات لكل منهم وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته بتهمة القتل بدون عمد.



تعود أحداث القضيه إلى يوم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بغياب محمد مبارك ومقيم بقرية دنره بمركز قنا عن منزله.



وكيل تعليم قنا: نجاح 98٪ من طلاب الصف الثاني الثانوي في الدخول لمنصة الامتحان



قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه تم عمل غرفة العمليات المركزية لتعليم قنا، لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي اليكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس.

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-