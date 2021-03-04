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وزير التعليم العالي يكشف ملامح مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين"
الخميس 04/مارس/2021 - 08:59 م
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تستهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة فى الاستجابة للأوبئة، لافتا أن الجينوم يعد من أهم الاكتشافات التي حدثت في التاريخ البشري التي تحكي أسرار الإنسان.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل إنسان يمتلك مليارات من الجينات المختلفة عن غيره من البشر، مضيفا يمكن لشخص لا يعاني من أمراض مزمنة ويصاب بفيروس كورونا وتتدهور حالته الصحية بشكل كبير ولا يستطيع التخلص منه، بينما شخص آخر يعاني من أمراض مزمنة ويتغلب على فيروس كورونا، لافتا أن الجينات عامل أساسي في التعامل مع الفيروس.
وتابع وزير التعليم العالى، مشروع الجينوم خريطة مرجعية للشعب المصري، لافتا أن أن أول خريطة جينية في العالم صدرت عام 1988 وفي عام 2003 اكتمل رسم أول خريطة للجينوم البشري، في مهمة استغرقت 13 عامًا.
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