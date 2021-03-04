Advertisements

وزير التعليم العالي يكشف ملامح مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين"

الخميس 04/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تستهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة فى الاستجابة للأوبئة، لافتا أن الجينوم يعد من أهم الاكتشافات التي حدثت في التاريخ البشري التي تحكي أسرار الإنسان.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل إنسان يمتلك مليارات من الجينات المختلفة عن غيره من البشر، مضيفا يمكن لشخص لا يعاني من أمراض مزمنة ويصاب بفيروس كورونا وتتدهور حالته الصحية بشكل كبير ولا يستطيع التخلص منه، بينما شخص آخر يعاني من أمراض مزمنة ويتغلب على فيروس كورونا، لافتا أن الجينات عامل أساسي في التعامل مع الفيروس.

وتابع وزير التعليم العالى، مشروع الجينوم خريطة مرجعية للشعب المصري، لافتا أن أن أول خريطة جينية في العالم صدرت عام 1988 وفي عام 2003 اكتمل رسم أول خريطة للجينوم البشري، في مهمة استغرقت 13 عامًا.

أخبار تهمك

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 23 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

غياب المهاجمين يجبر زيدان على خطة الطوارئ الخاصة أمام أتلتيكو مدريد

منذ 40 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات