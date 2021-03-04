عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر





كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد نجم منتخب مصر الأوليمبي وظهير نادي النجوم المعار لنادي إنبي، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حصل على توقيع اللاعب، وأنهى كل شيء خاص بالصفقة من حيث الراتب السنوي.





وأكد المصدر، أن مسؤولو النادي الأهلي لم يتواصل مع محمد الطويلة حتى الوقت الحالي من أجل الاتفاق على تفاصيل التعاقد مع اللاعب.





وأوضح المصدر، أن وكيل كريم فؤاد تواصل مع الطويلة وأكد له أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه.





وأشار المصدر، أن الأهلي سيقوم بدفع قيمة الصفقة على دفعتين، وتكون الدفعة الأولى 12 مليون جنيه بينما سيدفع الأهلي 3 مليون جنيه في الدفعة الثانية.





وينتظر محمد الطويلة تواصل مسؤولو النادي الأهلي معه بشكل رسمي من أجل الموافقة على ذلك العرض، خاصة أنه لا يمانع في رحيل كريم فؤاد مقابل ذلك المبلغ.



