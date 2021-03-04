غياب المهاجمين يجبر زيدان على خطة الطوارئ الخاصة أمام أتلتيكو مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وضع لخطة طوارئ أثناء خوض الميرنجي للديربي ضد أتلتيكو، دون مهاجمين.









وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان يرفض المخاطرة بكريم بنزيما من البداية أمام أتلتيكو، سواء قبل أو بعد تعرض ماريانو للإصابة، كما أن المدرب الفرنسي كان يخطط لإقحام بنزيما في الشوط الثاني من الديربي، إذا كان المهاجم الفرنسي جاهزًا، ولن يغير هذا الأمر، رغم معرفته بإصابة ماريانو.





وتابعت الصحيفة أن زيدان سيخوض الديربي دون مهاجمين، وسيلجأ إلى الدفع بإيسكو في هذا المركز، كما حدث في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، ويفكر أيضًا في وضع رودريجو أو هوجو دورو في قلب الهجوم، لكنه حتى الآن يُفضل إيسكو في هذا المركز.





وتعرض ماريانو دياز لإصابة جديدة، اليوم الخميس، وتأكد غيابه عن الديربي، كما أن هناك بعض الشكوك حول قدرة كريم بنزيما على التعافي قبل مباراة الأحد.



