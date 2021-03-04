انفراد - "أسعاره مغرية وعملية الولادة بـ500 جنيه".. تفاصيل جديدة يكشفها "الدكتور محمد" الذي أسقط طبيب النساء المزيف بالصف (حوار بالفيديو)

كارثة جديدة، وصدمة مدوية عاشها أهالي مركز الصف في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية حين اكتشفوا أن طبيب النساء والتوليد المعروف، والذي تابع مئات الحالات من النساء الحوامل، اللاتي ذهبن إليه اعتقادا بأنه طبيب جيد، و"الفيزيتا" الخاصة به معقولة ومناسبة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، ليستفيقوا فيما بعد على صدمة أنه ليس طبيبا في الأصل وأنه استغل ظروفهم وخدعهم، وأنه لم يكن ملاكا من ملائكة الرحمة الذين يخففون الآلام، بل نصابا وأحد المحتالين الذين تاجروا بأوجاعهم وظروفهم.



انتقلت محررة "الفجر" للتحدث مع الدكتور "محمد محمد قرني" طبيب أسنان ورئيس قسم العلاج الحر، الذي أسقط المتهم "صلاح عبدالله"، عن طريق الإبلاغ عنه، بعد انتحاله لصفة طبيب نساء وتوليد بالصف، واستغلاله للمواطنين.



علم بوجود عيادات غير مرخصة



في البداية، قال الدكتور "محمد": "في آواخر عام ٢٠١٩ تم تكليفي بالعمل كرئيس لقسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف، وكان الدكتور (محمد نصير) مديرًا عامًا للإدارة الصحية بالصف، وبحكم شغله كطبيب أسنان، كان يعرف أغلبية العيادات الخارجية بمركز الصف، وعلم أن هناك أيضًا عيادات غير مرخصة".



وتابع طبيب الأسنان، أنه بعدما علم بأن هناك عيادات غير مرخصة، قرر أن يكون هذا هو التحدي له في هذه الفترة، فبدأ في حصر المخالفين، وإجبارهم على الترخيص، وتقنين أوضاعهم، والإبلاغ عن العيادات غير المرخصة لغلقها من قبل المحافظة.



معنديش أوراق ووعد بإرسالها



واستكمل الدكتور "محمد" حديثه إلى "الفجر": "التقيت العديد من الأطباء، ووجهتهم للتقنين، والصراحة أغلب الدكاترة كانوا متعاونين معي ووعدوا بتصحيح أوضاعهم، وفي شهر يناير عام ٢٠٢٠، كنت في قرية الشوبك بمركز الصف، ومررت بمركز خاص للنساء يملكه شخص يدعى (صلاح عبدالله) وطلبت منه الأوراق الخاصة بمزاولة المهنة وترخيص العيادة، ولكن سقطت تلك الطلبات كالصاعقة عليه، وقال لي: (مش موجود معه حاليا أوراق)، ووعدني بإرسال نسخه عن طريق الواتسآب ووعد بالسير في إجراء ترخيص العيادة، ولكن حينها استغربت أنه لا يحمل أي إثبات شخصية، لكن لم أتوقف عند ذلك كثيرًا، وكملت شغلي بعد عمل تقرير مرور، وانتظرت يرسل لي أوراقه".



بعتلي كارنيه متهالك



واستطرد: "بعد مرور وقت قصير، أرسل لي صورة للكارنية عن طريق الواتسآب، ولكنه كان متهالك ومنتهي من سنين كتير، فطلبت أن يرسل صورة لكارنية سار، ولكنه بدأ يتهرب، من هنا بدأ الشك يزيد أكثر وأكثر".



طبيب آخر يفضح الطبيب المزيف



ويتابع حديثه إلى "الفجر"، أنه منذ أن تهرب من إرسال صورة سارية للكارنية، بدأت أبحث وأسأل كل أطباء النساء والتوليد المتواجدين بمركز الصف، وكنت فاكر إن أكيد حد يعرفه من الدكاترة خاصة نفس التخصص، وسألت دكتور شغال في نفس القرية التي يعمل بها المتهم (صلاح)، فقال لي: (أنا معرفوش شخصيًا، ولكن أعرف أن شغله مش تمام وبيعمل كوارث في شغله، بس ربنا بيعديها ويسترها علشان خاطر المرضي، وأخطائه لا ترتقي لأخطاء طبيب حاصل علي بكارليوس طب".



الطبيب: مدير المستشفى كان هيحوله لنيابة إدارية واختفى



"افتكرت بيكرهه".. استكمل "محمد" كلامه: "عندما سمعت هذا الكلام من الطبيب، اعتقدت أنه يتجنى عليه، وعايز يخلص منه، لأنه ينافسه في عمله، فقررت اسأل مرة آخرى، ولا اعتمد على كلام هذا الطبيب، فذهبت لأحد أساطير أطباء النساء والتوليد بمركز الصف ويدعى الدكتور "أ. ع" وسالته عن هذا الشخص، فقال لي: "هذا الشخص عرفته أيام تكليفه عام ٢٠١١ للعمل بمستشفي الصف".



وتابع "محمد": "الطبيب بدأ يتذكر موقفًا وقع منذ عدة سنوات حيث حدث خلاف بين (صلاح المتهم) وإحدى النساء، فشتمها، وحينها قرر المدير بتحويله للنيابة الإدارية، ورفض أي اعتذار منه، في هذه الفترة ترك المستشفي وانقطعت اخباره، وحينها اعتقدنا أنه ريح دماغه ولا يحتاج للعمل الحكومي".



الطبيب: "هذا الشخص لا أعرفه ودا نبت شيطاني"



وأكد: "سألت طبيبا آخر عنه، فأجابني بجملة صاعقة سقطت على أذناي كالسيف، حيث قال: (يا دكتور محمد معظم أطباء النساء في مركز الصف أعرفهم وأعرف هم متخرجين من جامعه إية، إلا الشخص دا نبت شيطاني محدش يعرف حاجه عنه)، فخرجت من عند هذا الطبيب وشكوكي بدأت تزداد أكثر من الأول، خاصة أنني لم أصل لشئ ملموس بشأنه، وحتى هذه اللحظة اكتفيت بعمل تقرير مرور مؤقت".



قيده موقوف ولا يحمل صفة طبيب



وتابع: "ذات مرة استقبل مكالمة هاتفية من طبيب بمركز الصف، وقال لي: (يا دكتور محمد أنا كنت في النقابة بجدد الكارنية بتاعي وسألت عن المدعو (صلاح)، وهناك علمت أن قيده موقوف بسبب الاختام والتوقيعات علي شهادة التخرج الخاصه به، وهذا الكلام من سنين)، حينئذ أسرعت واتأكدت من صحة المعلومة وأن المدعو لا يحمل صفة طبيب".



محضر آخر في مارس الماضي



وتابع الدكتور "محمد"، أنه علي الفور وبتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ اتوجهت لقسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم ارافق صور مستندات حصلت عليها بمساعدة بعض الزملاء، وبعدها تم التحقيق معي في النيابه واخذ اقوالي في محضر رسمي، وفي خلال هذه المدة من وقت مروري إلى تحرير المحضر، كان صدر قرار اغلاق للعيادة الكائنه بقريه الشوبك الغربي، ذهبت بحكم عملي لتنفيذ القرار وجدت النصاب (صلاح) أزال اللافته والغي النشاط وترك العيادة، فقررت بعمل تحرير محضر اثبات حاله وإرسالة للمديرية الخاصة بإدارة العلاج الحر، ومن هذا الوقت خرج الموضوع من مسؤليى العلاج الحر، وبقت قضيه نصب وتزوير وانتحال صفة طبيب والموضوع بقي خاص بالقضاء.



فبراير عام ٢٠٢١ سألت علي المتهم بالقرية



واستطرد الدكتور حديثه قائلًا، "في هذه الفترة لاهتمام مديري الدكتور " محمد نصير" بهذا الموضوع، فسألني عليه، فمنذ أسبوعين أي آواخر شهر فبراير الجاري، كنت في قرية الشوبك وتصادف مروري بذات المنطقة اللي كانت فيها عيادة النصاب"، فقررت اسأل أهل المنطقة عليه قولت اسال عليه، وهذا من باب الفضول، فكانت الكارثه.



المتهم: فتح عيادة مع دكتورة نساء



وتابع الطبيب، حديثه إلى "الفجر"، أنني قررت الذهاب لقرية الشوبك مرة آخرى، فبالصدفة أحد الأهالي، أخبرني أن المدعو (صلاح ) أغلق العيادة من سنة، وفتح عيادة آخرى في قرية المنيا بالصف، وهي قرى مغمورة على أطراف المركز، ورجح ذلك حتى يكون في الأمان ويستكمل باقي عمله في هذا النصب، وبالفعل ذهبت الي قرية المنيا للعنوان المذكور والمكان كان مغلق ولا يحمل لافته، فسألت الجيران قالولي: (خبط عليهم هما بيكونوا موجدين، وأن المكان لدكتور اسمه صلاح)، حينها علمت أن هناك دكتورة آخرى وتدعى (أماني.ح) طبيبة نساء تعمل معه، ولديهم عيادتين إحداهما لها والآخرى له.



وشدد "محمد": "بدأت اسأل الجيران عنه، فكان أحدهما (صاحب سوبر ماركت) ابلغني،" أن الدكتور (صلاح) مولد مراتي مرتين، راجل كويس أسعاره حلوة وأحنا غلابة"، وعندما سألته لماذا لا يوجد لافته له؟، ابلغني كان في واحدة لكنها وقعت من شدة الرياح، وعندما سألته عن مواعيد العمل، أبلغني بتكون آخر النهار بعد المغرب".



أهل القرية: اسعاره رخيصة بيحس بالغلابة



وأشار الدكتور، أنه عندما توجه لأهل قرية المنيا بالصف التي افتتح فيه عيادته للمرة الثانية، أبلغوه إن أسعاره في التوليد مناسبة للغلابة، فمنهم من قال (أن الولادة الطبيعية في العيادات الخاصة تصل لـ١٠٠٠جنيه ولكن عند الدكتور صلاح تصل ل ٥٠٠ جنيه، والولادة القيصرية تصل في الخارج لـ ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ آلاف جنيه، ولكن عند الدكتور صلاح تصل لـ ١٠٠٠جنيه)، مشيرين إلى أن الدكتور صلاح بيحس بالغلابة".



للمرة الثانية رفعت تقرير للمديرية وبلغت القسم



وأوضح: "عندما علمت بتلك المعلومات للمرة الثانية، وأنه مازال يمارس عمله، ولكن هذه المرة مع طبيبة آخرى متخصصه، يعمل تحت إسمها، علي الفور كتبت تقرير بما حدث، ورفعته للمديرية الخاصة بعملنا، فطلبوا مني التوجه لقسم الشرطة وعمل محضر تاني للمدعو صلاح عبد الله، وقد كان المحضر الثاني بتاريخ ١ مارس ٢٠٢١، وبناء علي المحضر المحرر بتاريخ ١ مارس ٢٠٢١ صدر أمر ضبط واحضار للمدعو صلاح وتوجيه تهمة النصب والاحتيال وادعاء صفة طبيب"، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود رجال مباحث الصف تم القبض عليه وعرضه علي النيابة.



مضاعفات تعرضت لها النساء



وأكد أنه بعد تحرير المحضر علموا بأن بعض الحالات حدث لها مضاعفات، وبعض الحالات لم تحمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا كان منذ عدة سنوات.



نصب على الكثير من المواطنين



واختتم الدكتور "محمد قرني" حديثه إلى "الفجر": يجب على أي شخص قام المدعو صلاح بتوقيع الكشف عليه بصفته طبيب أمراض نساء وتوليد التوجه للادارة الصحية بالصف مكتب الشكاوي وتحرير شكوي ضد، حتي يتثنى لنا إخطار النيابة بالشكوي وإرافاقها بملف قضية المتهم حتى ينال أقصى عقوبة ممكنه لردعه وردع من تسول له نفسه مثل هذا الفعل.. وحسبي الله ونعم الوكيل.. في هذا النصاب".

