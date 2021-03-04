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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 745 ألف

الخميس 04/مارس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، متأثرا على الأرجح بالعواصف الثلجية العاتية التي اجتاحت الجنوب المكتظ بالسكان منتصف فبراير، لكن توقعات سوق العمل تتحسن في ظل تراجع الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 745 ألفا للأسبوع المنتهي في 27 فبراير، مقارنة مع 736 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 750 ألفا في أحدث أسبوع.

أدى الطقس المتجمد في الجنوب إلى انقطاع الكهرباء والماء عن مساحات واسعة من تكساس. وتسبب البرد القارس في وقف إنتاج النفط والعمل بمصافي التكرير في الولاية، وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي والنفط في البلاد.

تعجز سوق العمل حتى الآن عن مواكبة تسارع النشاط الاقتصادي عموما والذي تقوده حزمة إنقاذ مالي إضافية من تبعات الجائحة بنحو 900 مليار دولار قدمتها الحكومة في أواخر ديسمبر.

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