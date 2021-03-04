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صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير

الخميس 04/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية واقسامها بالادارات الصحيه بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على حوالي 785 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة، ومراكز طبيةو مراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.

جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.


كما تم استصدار 14 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها،و تم منح تراخيص ل 52 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر فبراير لعام٢٠٢١م.


حيث تم ترخيص 43 عيادة خاصة، 4 عيادة تخصصية، 3 مركز طبي خاص، 2 مستشفى خاص، وتم عمل 200 انذار المنشأت الطبية المخالفة وذلك لتفادى تلك المخالفات.


واكد " وكيل الوزارة " ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير
صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير
صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير
صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير
صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير
صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير

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