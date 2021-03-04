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روسيا تدعو واشنطن لإثبات نيتها بعدم التدخل في شئون الدول

الخميس 04/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تدعو الولايات المتحدة إلى إثبات نيتها بالأفعال وليس بالأقوال في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

أضافت زاخاروفا، في إيجاز صحفي تعليقًا على بيان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بهذا الشأن الخميس: "ندعو فريق وزارة الخارجية الأميركية إلى الامتناع عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بالأفعال وليس بالأقوال".


وتابعت "بدون الأخذ في الاعتبار احترام مصالح الشركاء ستكون الأهداف الجيدة فقط تصريحات، ومن جانبنا سنقوم بالمتابعة"، مشيرة إلى أنه من الضروري دعم الزملاء الأمريكيين في انجرافهم نحو البناء والواقعية.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن، أمس، أن بلاده لن تطيح بالأنظمة الاستبدادية مستقبلًا وتفرض الديمقراطية عليها بالقوة، موضحًا أن إدارة جو بايدن ستفعل ذلك بشكل مختلف من خلال تشجيعها الإصلاحات والديمقراطية.

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