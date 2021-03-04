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هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر تضرب جنوب الجيزة

الخميس 04/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم، عن تسجيل هزة أرضية بسيطة، قدرت بأقل من 2 درجة على مقياس ريختر، وقعت في حدود الساعة 6.16 دقيقة، في مدى 20 كيلو متر جنوب الجيزة، ولم يصل للمعهد أى إفادة بشعور أى من المواطنين به.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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