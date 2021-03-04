صلاح يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي





أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء تشكيل فريق ليفربول ضد تشيلسي اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: اليسون





خط الدفاع: ارنولد، كاباك، فابينيو، روبيرتسون





خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو





خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو



