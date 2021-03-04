توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي





أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: ميندي





خط الدفاع: ازبيلكويتا، كريستنسين، روديجير، جايمس





خط الوسط: جورجينيو، كانتي، تشيلويل





خط الهجوم: زياش، ماونت، فيرنر



