Advertisements
توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
الخميس 04/مارس/2021 - 09:21 م
حسام مجدي
Advertisements
أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول اليوم كالآتي:
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: ازبيلكويتا، كريستنسين، روديجير، جايمس
خط الوسط: جورجينيو، كانتي، تشيلويل
خط الهجوم: زياش، ماونت، فيرنر
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements