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توخيل يُعلن تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 04/مارس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: ازبيلكويتا، كريستنسين، روديجير، جايمس

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، تشيلويل

خط الهجوم:  زياش، ماونت، فيرنر

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ليفربول توخيل تشيلسي

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