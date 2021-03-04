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80 جنيه في الشهر - شيكابالا يعود بثقف الرواتب لحقبة السبعينات.. تعرف على التفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت العديد من التقارير الصحفية، صدمة قوية لمتابعين كرة القدم المصرية بعد أن نشرت مستندات العقد القديم لمحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك والذي وقع عليه اللاعب منذ موسم 2015 وحتى 2020 مفاجأة كبيرة في الأرقام المالية الموثقة في العقد.

واستعاد مجلس الزمالك السابق شيكابالا عام 2016 بعد رحلة إحتراف قصيرة في لشبونة البرتغالي  واتفق مع اللاعب على خصم عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي المقدرة بـ 5050 ألف دولار من عقده.


وشهدت الأيام الماضية وصول خطاب رسمي من «فيفا» لنادي الزمالك يخطره من خلاله بفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو للتأخر في سداد القيمة المستحقة للنادي البرتغالى والمقدره بقيمة 550 ألف يورو.

وكشفت أوراق عقد شيكابالا القديم مع الزمالك أن اللاعب كان يحصل على ألف جنيه فقط في موسمه الأول 2015 – 2016 مقسمين على 4 أقساط، ما يعني بأن الفهد الأسمر كان يحصل كل 3 شهور على 250 جنيها لا غير، ليحصل اللاعب في الـ4 مواسم الأخرى بحصوله حتى صيف 2020 على مليون و300 و وثلاثة وثلاثون ألف جنيه بكل موسم.

وشمل العقد القديم لشيكابالا وجود بعض البنود الإضافية مثل المكافآت حال الفوز بالبطولات، والتي تقضي بحصوله على 200 ألف جنيه حال الفوز بالدوري، ومثلهم حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، و100 ألف جنيه حال الفوز بكأس مصر.

ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك،  في تجديد عقد شيكابالا وأوباما وجنش وأحمد أبوالفتوح، قبل التعاقد مع أيمن حفني وسيف الديني الجزيري ومروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

 

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