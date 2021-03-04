محافظ الجيزة ينعي اللواء كمال عامر 

نعت محافظة الجيزة بمزيد من الحزن والأسى، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.



ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأكد محافظ الجيزة، أن اللواء كمال عامر كان احد الرجال المخلصين لهذا الوطن والذي تفاني واخلص في العديد من المناصب التي تولاها ومثالا يحتذي به في العمل والجدية.