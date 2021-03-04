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عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

الخميس 04/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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توفي واحد من نجوم ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزييين السابق، حيث كان آخر لاعب ينتقل مباشرة بين الناديين العريقين، عن عمر يناهز 78 عاما.

وفارق فيل تشيسنال الحياة، حيث بدأ مسيرته الرياضية في أكاديمية الشباب بمانشستر يونايتد، ولعب مع الفريق الأول ما بين عامي 1961 و1964، وسجل مع الفريق 10 أهداف في 47 مباراة، قبل أن ينضم لليفربول مقابل 25 ألف جنيه إسترليني في أبريل عام 1964.

وسجل تشيسنال ظهوره الأول مع ليفربول في بطولة الدرع الخيرية بعد أربعة أشهر من انضمامه إليه، وأحرز هدفه الأول مع الفريق أمام فريق كي آر ريكيافيك الأيسلندي ببطولة كأس أوروبا.

ورغم ذلك، فإن الفترة التي قضاها تشيسنال مع ليفربول لم تدم طويلا، حيث أحرز هدفين في تسع مباريات، وخاض لقائه الأخير مع الفريق خلال مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية أمام سيلتيك الأسكتلندي موسم 1965 / 1966.

وانضم تشيسنال إلى فريق ساوث إند يونايتد الإنجليزي، قبل أن يختتم مشواره الكروي مع فريق ستوكبورت كونتي الإنجليزي.

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