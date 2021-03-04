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السجيني: هناك أزمة في ثقافة التشوه العمراني.. ويجب ألا تتعارض القوانين واللوائح مع مصالح المواطنين (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اشتراطات البناء الجديدة بمثابة تصور من الحكومة، لتلبية مطالب الجميع في أهمية تحسين منظومة العمران في مصر، ومواجهتها مواجهة حقيقة علمية بها استدامة، حتى لا نجد بعد 10 سنوات ظهور المزيد من الكتل العشوائية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تتخذ خطوات للتعاون مع السلطة التشريعية، موضحا أن هناك اتفاقًا مع الحكومة على الأهداف، لكن الأهم هو التطبيق الصحيح.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه يجب ألا تتعارض القوانين واللوائح مع مصالح المواطنين، موضحا أن اشتراطات البناء تنطبق على المدن فقط، أما القرى لا ينطبق عليها هذه الاشتراطات، وهو الأمر المعلن من جانب الحكومة، مع وضع اشتراطات خاصة بها تتناسب مع وضع القرى.

واستطرد أحمد السجيني، أن الاشتراطات البنائية يجب أن تختلف من مدينة لأخرى ومنطقة لأخرى، موضحا أن هناك أزمة في ثقافة التشوه العمراني، وآن الأوان لمواجهته بشكل علمي منضبط.


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