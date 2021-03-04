"نقابة الكيماويات" تطالب بوقف استحواذ شركة حكمة على جلاكسو لحين ضمان حقوق العاملين

ارسلت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي خطابا الي شركة سميث كلاين بيتشام / جلاكسو للادوية تطالب فيه بابرام اتفاقية استحواذ شركة حكمة فارما للادوية علي شركة جلاكسو للادوية بشكل جماعى في وجودها كطرف بائع وفى حضور الطرف المشترى لاتمام تلك الاتفاقية والتي ستضمن كافة حقوق العاملين ضمن عقد البيع وذلك بعد إتمام التفاوض معكم .





واكدت النقابة العامة في خطابها ، ان التفاوض للحفاظ على العلاقات الطيبة وحتى لا تضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التعاقد في حالـة إتمامـه دون مشاركة النقابـة العامة للكيماويات وذلك للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة .













‏‎كما خاطبت النقابة العامة للكيماويات شركة حكمة فارما للأدوية بابرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق العاملين تطبيقا .للاتفاقيات الدولية و للقانون ، لافتة الي انه عند تغيير شكل ملكية أي شركة سواء استحواذ مالك جديد على أسهم أي شركة يتم عملية التفاوض الجماعى بين النقابة العامة للكيماويات وبين طرفى عملية الاستحواذ البائع والمشترى للتفاوض والتاكيد على حقوق العاملين قبل أتمام عملية البيع أو الشراء .





‏‎واكدت علي اهمية ادراج اتفاقية العمل الجماعى والتي تتضمن حقوق العاملين ضمن عقد البيع بأعتبارها أحد شروط البيع وبأعتبار الاتفاقية هي جزء متمم لعقد البيع وذلك إعمالاً لصحيح القانون الذى أكد على دور التنظيم النقابى في ذلك طبقاً للمواد (15/ ب) ، ( 16، ب) من قانون المنظمات النقابية 213 لسنه 2017 وكذا المواد ( 168 _ 169 ) من قانون العمل 12 لسنه 2003 وتعديلاته وتاكيد للدستور المصرى في مادته (194) التي أكدت على سيادة القانون .













وطالبت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات بايقاف عملية البيع حتي اتمام اتفاقية عمل جماعية تحمي العاملين وتحفظ حقوقهم واعتبارها جزء من عقد البيع ، وتعيين مفوضا عاما لادارة الشركة المشكو في حقها اعمالا لصحيح القانون.



