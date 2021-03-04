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التحالف العربي: الدفاع الجوي يدمر صاروخاً بالستياً أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه جازان

الخميس 04/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

 

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية ، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

 

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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ميليشيا الحوثي تركي المالكي تدمير صاروخ بالستي التحالف العربي

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