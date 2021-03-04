الخريطة النهائية لبرامج قناة "الشمس"









يبدأ غداً الجمعة 5 مارس البث المباشر لقناة الشمس حيث يكون غداً الجمعة يوم استثنائي لبرامج القناة حيث يبدأ بث القناة باليوم المفتوح في تمام الساعة الخامسة مساءً حيث يتم عقد لقاءات مع كل مذيعي القناة الذين سيطرحون أفكار برامجهم على أن يبدأ بث الخريطة الكاملة للقناة من يوم السبت 6 مارس مع باقى من أقوى البرامج وألمع الإعلاميين والنجوم حيث تأتي الخريطة في شكلها النهائي كالتالي:

البرنامج الصباحي لقناة الشمس يأتي تحت اسم "حكاوي مصر" والذي ستقدمه الإعلامية أميرة بدر وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً، ثم يأتي بعد ذلك المسلسل العربي "العقرب" مع النجوم منذر رياحنة ولقاء الخميسي ومحمد لطفي أبطال مسلسل "العقرب" من السبت إلى الأربعاء الساعة 12:00 ظهراً.









يتابع مشاهدو "الشمس" النجمة غادة نافع والشيف محمود عطية وأحلى الأكلات في برنامج "مطبخ الهنا" من السبت إلى الأربعاء الساعة 1:00 ظهراً، ثم بعد ذلك البرنامج الديني "أحلى الكلام" الذي يقدمه الدكتور محمد سعيد في تمام الساعة الثانية ظهراً طوال أيام الأسبوع.









المشاهدون سيكونون في ضيافة النجم "كريم أبو زيد" والإعلامية "نرمين الشريف" وبرنامج "الكافيه" في تمام الساعة 3:30 عصراً من السبت إلى الإثنين.









يلتقي المشاهدون مع النجمة "ميار الببلاوي" وبرنامجها الجديد "ماما ميار" في تمام الساعة 3:30 عصراً يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.









النجمة القديرة عفاف شعيب والإعلامي الكبير أحمد عبدون سيقدمان برنامج "بالأصول" الساعة 6:00 مساءً من السبت إلى الأربعاء، بينما الفنانة والنجمة "مها أحمد" تقدم لمشاهدي قناة "الشمس" برنامجها "تفاحة مصرية" الساعة 7:00 مساءً من السبت إلى الأربعاء.









الإعلاميين الكبار "مجدي الجلاد" و"جيهان منصور" و"معتز عبدالفتاح" و"علا شوشة" يقدمون لكم "تحت الشمس" في تمام الساعة 9:00 مساءً من السبت إلى الأربعاء.









بينما تقدم الإعلامية الكبيرة "منى العراقي" برنامجها الجديد "الشفرة" في تمام الساعة 9:00 مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.









نجم منتخب مصر السابق الكابتن "مجدي عبدالغني" يقدم لكم برنامجه الجديد "ملعب البلدوزر" في تمام الساعة 11:00 مساءً من السبت إلى الأربعاء.









النجمة "رولا سعد" تلتقي مع مشاهدي قناة "الشمس" يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 6:30 وبرنامجها "رولا".









بينما سيقدم الإعلامي "تامر شلتوت" برنامجه "تقدر" في تمام الساعة 7:30 يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، المشاهدون على موعد مع الإعلامية الكبيرة "منى الحسيني" وبرنامجها الجرئ "كل الكلام" في تمام الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس من كل أسبوع.









الإعلامي أيمن عطا الله في انتظاركم وبرنامجه القانوني "الأفوكاتو" في تمام الساعة 11:00 مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع.









يذكر أنه يأتي رأس الهيكل التنظيمي والإداري للقناة الإعلامية سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة القناة، بينما يتولى أحمد الدغيدي منصب رئيس القناة.









بينما جاء باقي الهيكل الإداري كالتالي:

يتولى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد مسئولية “الإشراف العام” على القناة، ويتولى الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم منصب “المدير العام” والإعلامي ياسر شكر “المدير التنفيذي” للقناة.









بينما يتولى الإعلامي أمير عرابي “مدير الإعداد والبرامج” ويتولى الكاتب الصحفي أمين خيرالله منصب “رئيس تحرير القناة”، والإعلامي طارق عبدالجابر مديراً للموارد البشرية والمخرج محمد مدني مديراً فنياً، بينما يتولى الإعلامي تامر التميمي مهمة “Creative Manager” القناة.



