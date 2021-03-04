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مجاهد مع أبو ريدة في المغرب استعدادا لانتخابات الفيفا والكاف

الخميس 04/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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وصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.

ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي،
فيما يتوجه الثنائي أبو ريدة ومجاهد غدا إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.

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هاني ابوريده الفيفا احمد مجاهد

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