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خبيرة تغذية تقدم نصائح للمرأة الحامل والمرضعات (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن المرأة الحامل من الطبيعي أن تكتسب كيلوجرامات أثناء فترة الحمل وأيضًا أثناء فترة الرضاعة، خاصة إذا كانت قد قامت بإجراء عملية قيصرية لإنجاب طفلها، فنجد أن محيط الخصر لديها يكون زائد بشكل كبير، وللأسف ممنوع عليها تناول أي دواء أثناء الحمل أو حتى في فترة الرضاعة حتى لو كانت مكوناته طبيعية.

وأضافت "سهيل" خلال لقائها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مكونات الأدوية أو كورس التخسيس على الرغم من احتوائها على ألياف فهي ستسبب إحساس المرأة بالشبع وبالتالي لم تحصل على القدر الذي يحتاجه جنينها أو طفلها؛ لذا دائما نقول إن كورس التخسيس ممنوع على السيدات الحامل والمرضعات، ليس لأنه ضار ولكنه سيؤثر على إحساسها بالشبع.

ونصحت الدكتورة دعاء سهيل، المرأة الحامل بأن تحصل على الغذاء المفيد لها ولجنينها وفي ذات الوقت لا يزيد من وزنها، فيجب أن تركز على تناول الخضروات والفواكه باستمرار والتقليل قدر الإمكان من النشويات، وتفعل نفس الشيء في فترة الرضاعة، وتبتعد عن العادات المصرية القديمة التي لا تفيد الطفل بالقدر من زيادة وزن المرأة، وبعد انتهاء فترة الرضاعة يمكنها اتباع كورس التخسيس المناسب لها ولطبيعة جسمها، والذي يتم وصفه بعد الاطلاع على كامل تاريخها المرضي.

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