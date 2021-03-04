إبراهيم عيسى: الصين تنتج نصف مليار جرعة من لقاح كورونا وتوزع على 80 دولة مجانا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات منفردة لتأثره كثيرًا بأزمة فيروس كورونا، فيما أن الصين كانت متهمة في بداية الأمر بأنها مصدر انتشار الفيروس، والآن الأمل والمنقذ لمعظم دول العالم، وأنها تمد العالم باللقاح في فترة غياب أمريكا وتخلي أوروبا عن دورها.



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الصين تنتج نصف مليار جرعة وتوزعها على العالم، وتوزع لـ80 دولة بدون مقابل، والصين تنتج اللقاحات كطريق للدبلوماسية في العالم، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا بدأت بدلوماسية الكمامات، والآن نعيش دبوماسية اللقاحات.



وتابع: "الصين وروسيا والهند وكوبا وإسرائيل والإمارات كان لهم طريقة في دبلوماسية اللقاح"، كما أن روسيا تصدر الكثير من اللقاحات على دول العالم، موضحًا أن كوبا من أهم دول العالم في الطب، والهند انتجت لقاحات محلية وتمتلك بنية تحتيه من المراكز البحثية بشكل كبير.