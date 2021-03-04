الاحتياطي الفيدرالي: إعادة الانفتاح الاقتصادي قد يتسبب في ارتفاع التضخم

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن معدل التضخم الأمريكي قد يشهد ارتفاعاً مؤقتاً مع إعادة فتح الاقتصاد.





وأضاف باول في تصريحات خلال حدث نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أنه يتوقع بعض الضغوط التضخمية في الوقت المقبل، لكنها لن تكون كافية على الأرجح لتحفيز البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة.





وتابع: "نتوقع أنه مع إعادة فتح الاقتصاد ونأمل أن ينتعش، سنرى التضخم يرتفع يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الضغط التصاعدي على الأسعار".





وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي أن رفع معدلات الفائدة سيتطلب عودة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وأن يصل التضخم إلى مستوى مستدام فوق 2 بالمائة.





ولا يتوقع باول حدوث أي منهما هذا العام، على الرغم من أنه قال إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية يثير الانتباه.