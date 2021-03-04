Advertisements

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتجاوز الخسارة أمام سيمبا التنزاني، عندما يستقبل فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، مساء السبت الموافق 6-3-2021، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويملك الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ثلاثة نقاط بعد جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث جمعهم من الفوز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يقع في المجموعة الأولى رفقة كلًا من: "المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني"، فيما جاءت مجموعة الزمالك برفقة:" تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر -الترجي التونسي".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني فيتا الزمالك الترجي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ 43 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

80 جنيه في الشهر - شيكابالا يعود بثقف الرواتب لحقبة السبعينات.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات