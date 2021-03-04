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صراع لا ينتهي على موهبة الدوري الألماني

الخميس 04/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم الخميس إلى رغبة  جماهير بوروسيا دورتموند، في استمرار المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، بملعب سيجنال إيدونا بارك، لأطول فترة ممكنة، نظرًا لتكالب العديد من الأندية الكبرى عليه، من أجل ضمه مستقبلًا.



وقالت صحيفة "سبورت بيلد" أن هالاند نفسه لا يضع في اعتباره سوى 6 أندية فقط، من الممكن أن يرتدي قميص أحدها في السنوات المقبلة، كما أن ريال مدريد، برشلونة، ويوفنتوس، على رأس هذه الأندية، إلى جانب الثلاثي الإنجليزي ليفربول، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة بوجود ناديين فقط أقرب لنيل توقيع هالاند، أولهما مانشستر سيتي، نظرًا للقوة الاقتصادية التي يتمتع بها، بالإضافة لارتداء والد اللاعب (ألف إنج هالاند) قميص الفريق السماوي بين عامي 2000 و2003، ويعد هالاند خيارًا مثاليًا للسيتي لتعويض الرحيل المحتمل لأجويرو، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل بعد بلوغه 33 عامًا، مما يجعل نجم دورتموند صفقة محتملة للسماوي في غضون عامين.
 
وأضافت التقارير إلى أن هالاند يميل لارتداء قميص ريال مدريد، حيث أشارت الصحيفة إلى إعجاب المهاجم بالنادي الملكي، الذي قد يتحرك قريبًا لجلب بديل لكريم بنزيما، الذي بلغ هو الآخر 33 عامًا.
 
يذكر أن في  صيف 2022، سيصبح من حق هالاند، الرحيل عن دورتموند حال أراد، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده (100 مليون يورو) وهو في متناول ريال مدريد.
 

يذكر أن مينو رايولا وكيل هالاند، مستقبل صاحب العشرين عامًا بين 10 أندية، رغم ارتباطه بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 2024.

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