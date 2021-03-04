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أعتذار أيمن الجمل عن تكملة المشوار مع الحمام المطروحي
الخميس 04/مارس/2021 - 10:09 م
أحمد تيتو
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تقدم أيمن الجمل المدير الفني لنادي الحمام المطروحي بإعتذار لنور رسلان نائب رئيس النادي عن تكملة المشوار مع الفريق بعد التعادل مع الرجاء في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب مركز شباب برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر لدوري القسم الثاني وتمني للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الحمام إجتماع عاجل لبحث إستقالة الجمل في ظل إرتباط الفريق بمباراة الخميس القادم أمام الجزيرة في بداية الدور الثاني.
ويحتل الفريق المطروحي عقب نهاية الدور الأول المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 5 مباريات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الحمام إجتماع عاجل لبحث إستقالة الجمل في ظل إرتباط الفريق بمباراة الخميس القادم أمام الجزيرة في بداية الدور الثاني.
ويحتل الفريق المطروحي عقب نهاية الدور الأول المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 5 مباريات.
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