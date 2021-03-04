ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في فبراير للشهر التاسع على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير شباط لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2014 بقيادة قفزات لأسعار السكر والزيوت النباتية.





وبلغ متوسط مؤشر FAO لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير .





وكانت القراءة السابقة ليناير 113.3 نقطة.





وقالت FAO، ومقرها روما، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.



