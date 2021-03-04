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رئيس جامعة سوهاج عن أزمة سؤال بن شرقي: "واقعة افتراضية لا أكثر"

الخميس 04/مارس/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن أزمة امتحان كلية الحقوق في الجامعة ذاتها، الذي يتعلق بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

وقال رئيس جامعية سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إن الدكتور احمد عبد الموجود وضع امتحان مادة القانون، ووضع سؤال افتراضي عن وفاة لاعب بالزمالك اللاعب أشرف بن شرقي بشكل افتراضي، لكي يقوم الطلاب بتوزيع الميراث، ولكن خانه التوفيق في اختيار المثال.

وتابع أن الجامعة قامت بإلغاء انتدابه، وتم مخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق معه، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الامر، معقبا:" الدكتور خانه التوفيق في اختيار لاعب الجميع يحبه،..انا زملكاوي وبحب الزمالك جدا".

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