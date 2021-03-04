أستاذ بمركز البحوث الزراعية: صناعة الدواجن أوشكت على الانهيار.. ولكن

قال الدكتور عصام محمد، أستاذ لمركز البحوث الزراعية، إن اهم تحدي يواجه تطوير الثروة الحيوانية في مصر يتمثل في استيراد اللحوم المجمدة من خارج، خلاف ارتفاع ثمن الأعلاف.



وشدد "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، على ضرورة العمل على الحفاظ على المنتج المحلي الحيواني من جهة، وتوفير منتج بسعر مناسب للمواطن.



وتابع أن صناعة لدواجن اوشكت على الانهيار بسبب كثرة المعروض من السوق من الدواجن المستوردة، ولكن قرار وقف الاستيراد خلال المرحلة الأخيرة جاء في توقيته للحفاظ على صناعة الدواجن في مصر.

