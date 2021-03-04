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مستشار الرئيس للصحة: لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بشكل مطلق

الخميس 04/مارس/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا خلال الفترة الاخيرة انخفض عن السابق بشكل ملحوظ بفضل الله عز وجل.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك فئات معينة لها الأولية في الحصول على فيروس كورونا، مثل الكوادر الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أصحاب أمراض القلب والكلى وخلافه.

وأشار إلى أن اللقاح يكون أجسام مناعية ضد الفيروس، وتأثيره يمتد لتسع شهور، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يحمي بصورة مطلقة من الإصابة، ولكن بشكل جزئي، وفي حال الإصابة لا تحدث مضاعفات كبيرة.

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