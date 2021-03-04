محمد مرجان يجتاز دورة المنازعات الرياضية من الاتحاد البحريني





حصل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي علي دورة في الوساطة الدولية للمنازعات الرياضية مساء اليوم.





واجتاز محمد مرجان دورة المنازعات الرياضية تحت إشراف الإتحاد البحريني لكرة القدم .





وحاضر في تلك الدورة عدد من الشخصيات الرائدة في التحكيم الدولي وعلي رأسها جيف بينز.



