تعادل التعاون والباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل فريق التعاون مع ضيفه فريق الباطن، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل هدفي التعاون لاعبه تاوامبا في بداية المباراة وذلك عند الدقيقة 6، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني عاد الباطن للمباراة بتسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه فابيو إبرو في الدقيقة 76، ليضيف زميله يوسف الشمري هدف التعادل لفريق الباطن عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع التعاون نقاطه لـ 32 نقطة محتلًا المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد الباطن للنقطة 28 بالمركز العاشر في سُلّم الترتيب.