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شباب الصحفيين: أستراليا تسقط الجنسية عن سيدة تنتمي لداعش

الخميس 04/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشفت جبهة شباب الصحفيين، أن أستراليا أسقطت الجنسية عن سيدة تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية بسبب ثبوت انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وأكدت الجبهة، أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اتهمت أستراليا بالتخلي عن مسئووليتها عندما أسقطت من جانب واحد جنسية امرأة محتجزة في تركيا بدعوي انتمائها لتنظيم داعش.

قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: إن ارديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، أكدت أنة من الخطأ أن تتحمل نيوزيلندا المسئوولية عن حالة تتعلق بسيدة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة وتقيم في أستراليا وعائلتها تعيش هناك وتوجهت إلى سوريا من أستراليا بجواز سفرها من هناك.

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