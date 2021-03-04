مواجهات نارية لطامية وإهناسيا ومطرطارس وسينزو في القسم الثالث



حيث يستضيف طامية شقيقه اطسا بديربي أبناء الفيوم ، ويحل اهناسيا ضيفا على مركز شباب ابشواى .



ويلتقي فريق مركز شباب الفيوم مع فريق مطرطارس ، كما يحل فريقمركز شباب سنورس ضيفا على فريق الواسطى بملعب استاد الواسطى الجديد.



ويواجه فريق عاملين غارب نظيرة فريق سينزو في لقاء ديربي البحر الاحمر ، فيما يستضيف فريق راس غارب نظيره ابو كساة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 28 نقطة .

2 - ابو كساة 27 نقطة

3 - عاملين غارب 27 نقطة

4 - سينزو 25 نقطة

5 - طامية 24 نقطة

6 - سنورس 24 نقطة

7 - مطرطارس 24 نقطة

8 - ببا 17 نقطة

9 - ابشواى 16 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة

11 - اهناسيا 12 نقطة .

12 - اطسا 10 نقاط

13 - راس غارب 8 نقاط

تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، حيث تضم المجموعة فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة القمة .