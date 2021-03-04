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مواجهات نارية لطامية وإهناسيا ومطرطارس وسينزو في القسم الثالث

الخميس 04/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، حيث تضم المجموعة فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة القمة .

حيث يستضيف طامية شقيقه اطسا بديربي أبناء الفيوم ، ويحل اهناسيا ضيفا على مركز شباب ابشواى .

ويلتقي فريق مركز شباب الفيوم مع فريق مطرطارس ، كما يحل فريقمركز شباب سنورس ضيفا على فريق الواسطى بملعب استاد الواسطى الجديد.

ويواجه فريق عاملين غارب نظيرة فريق سينزو في لقاء ديربي البحر الاحمر ، فيما يستضيف فريق راس غارب نظيره ابو كساة .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 28 نقطة .
2 - ابو كساة 27 نقطة
3 - عاملين غارب 27 نقطة
4 - سينزو 25 نقطة
5 - طامية 24 نقطة
6 - سنورس 24 نقطة
7 - مطرطارس 24 نقطة
8 - ببا 17 نقطة
9 - ابشواى 16 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 15 نقطة
11 - اهناسيا 12 نقطة .
12 - اطسا 10 نقاط
13 - راس غارب 8 نقاط

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