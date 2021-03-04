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المدير الفنى لمركز شباب المثلث | تأهلنا للترقي بلاعبين من أبناء المحافظة .. وسنلعب على التأهل

الخميس 04/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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نجح المدير الفني رامى إبراهيم بالصعود مؤخراً بفريق بمركز شباب المثلث إلي دورة الترقي المؤهلة لدورى القسم الثالث

ويري «رامى ابراهيم» أن لا يوجد مستحيل على تحقيق حلم الصعود للقسم الثالث، خوضنا المسابقة بأقل الإمكانيات المادية، وبرغم كدا اللاعبين على قدر المسئولية و هدفا الصعود لدوري القسم الثالث.

وقال «رامى إبراهيم» أمتلك فريق قوى جمعهم من أبناء المحافظة ولاكن ما يعوقهم هو عدم الاهتمام بالدرجة الرابعة وخاصه مسئولو السويس ، وايضاً عدم توافر الإمكانيات الماديه ، والنجمه التسويقية للاعبي الدرجه الرابعة.

ويذكر أن مركز شباب المثلث صعد لدورة الترقي بعد التفوق علي أندية (جنوب سيناء و ترسانة السويس و نادى شباب مصر) في منافسة شرسة حتى الجولة اللاخيرة.

ويخوض مركز شباب المثلث السويسي دورة ثلاثية ذهب وعودة بين مركز شباب التل الكبير الاسماعلاوى و نادى كابسي البورسعيدي.

وتنطلق الاثنين المقبل الموافق 8 مارس أولى منافسات الدورة بلقاء مركز شباب المثلث و فريق كابسي في المباراة التى تقام بملعب المثلث بالسويس في الساعة الثانية والنصف.

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