بعد ساعات من ظهورها مع ريهام سعيد.. فتاة تعود لوالدتها بعد غياب 14 عامًا



وتحدثت السيدة، عن تفاصيل زواجها، الذي جاء كما تقول " زواج صالونات"، قبل أن ينتهي بها الأمر إلى الطلاق، موضحة أن ابنتها مواليدلم تراها إلا في صغرها، مضيفة:" مشوفتهاش إلا وهي عندها شهور، والموضوع انتهى بالطلاق، وخلال السنوات دي كلها مشفتش بنتي".



وأجهشت السيدة بالبكاء، على الهواء خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة أنها تعرضت لكثير من المشكلات بسبب مساومات طليقها الذي تسبب لها في كثير من الأزمات".



وواصلت خلال حوارها: "جوزي انتقم مني في بنتي، وطوال طلاقي مكنتش أعرف هو فين، إلا مؤخرًا، وفي النهاية عملت فيديو على اليوتيوب، عشان الناس تسمعنى.. هو متزوج ومخلف وتواصلت معه أكثر من قبل عشان أشوف بنتي ولكن بلا جدوي".

بعد ساعات من ظهورها على التلفزيون ببرنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، خرجت السيدة التي تحدثت عن غياب ابنتها منذ 14 عامًا وعدم رويتها بسبب خلافات أسرية.وعرضت قناة "النهار"، مقطع فيديو للسيدة، تتحدث عن مكالمتها الهاتفية الأولي مع نجلتها، التي لم تراها منذ 14 عامًا، موجهة الشكر لريهام سعيد، مؤكدة أنها في أسعد أيام حياتها، حيث تمكنت من سماع صوت أبنتها لأول مرة في حياتها.وواصلت قائلة:"أنا مش مصدقة نفسى.. أنا بسمع صوت بنتي!!. أول مرة أسمع صوتها من أول ما اتولدت.. لا أصدق ما حدث..قلبي يكاد يتوقف من الفرحة".وعرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، قصة سيدة مطلقة لم ترى ابنتها منذ 14 عامًا.