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بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم هدف ريال مدريد

الخميس 04/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونخ الألماني حسم موقفه من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والذي يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هربرت هاينر رئيس النادي البافاري في تصريحات نقلتها شبكة الألمانيةsport1  :"نحن نادي اقتصاديا قوي جدًا وصحي على الرغم من أننا نعاني أيضًا بشكل كبير من الوباء، يمكننا دائمًا التعاقد مع لاعبين إذا اقتنعنا بهم".

وهل سيدفع بايرن ميونخ هذه الرسوم في العام أو العامين القادمين, علق هاينر قائلا: "البند الجزائي لهالاند يبلغ حوالي 75 مليون يورو, لا أستطيع أن أقول ذلك اليوم. نحن في جائحة والعالم بأسره في وضع استثنائي. تتغير الأشياء كل يوم. لذلك فأنا بعيد عن التنبؤ".

وأضاف: "ما هو مؤكد، مع ذلك، هو أننا في المستقبل سوف نستمر في متابعة طريقنا الناجح بالتعاقد مع لاعبين شباب يتمتعون بقدرات متميزة".

واختتم هاينر تصريحاته قائلا: " الأمثلة كيميتش وكومان وديفيز  وموسيالا خير دليل على أن بايرن ميونخ يمكن أن تتطور فيه المواهب الاستثنائية إلى لاعبين دوليين كبار".

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