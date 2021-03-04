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دراما هندية لكن حقيقية.. ميت يعود للحياة في غرفة التشريح (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تعرض مواطن هندي لحادث دراجة نارية، وكان على طاولة التشريح بعدما أعلن أطباء وفاته، صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، كما أفاد موظف في هيئات الرعاية الصحية. 

وكان الرجل البالغ 27 عامًا نقل في نهاية الأسبوع الفائت وهو في حال حرجة من مدينة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

بثت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عبر شاشتها، قائلة: ما نشاهده في الدراما الهندية أصبح حقيقة، بعد اعتماد الأطباء بوفاة رجل هندي إثر حادث دراجة نارية يتافجئ الجميع بحركة المتوفي قبل لحظات من تشريح جثته.

وأشار التقرير، إلى أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما نقل من ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص وهو في حالة حرجة وأعلن الأطباء وفاته قبل أن تنقله أسرته إلى مستشفى حكومي لتشريح جثته.

وأوضح تقرير قناة "الغد"، أن أقارب الرجل أكدوا أن الطبيب، لاحظ تحرك الجثة على طاولة التشريح ليتم نقل الشاب إلى مستشفى آخر وتبدأ حالته بالتحسن.

وذكر أن أحد مسئولي هيئة الرعاية الصحية الهندية، أكدا أن أطباء لمستشفى الخاص أظهروا سوء تقدير للحالة، ولم تقدم عائلة الرجل شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي، ضد المستشفى الخاص حتى الآن.

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