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قائد الأهلي يتدخل لحل أزمة نجم الفريق
الخميس 04/مارس/2021 - 10:35 م
الفجر الرياضي
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تدخل عدد من قادة الأهلي، في مقدمتهم محمد الشناوي، التوسط لدى بيتسو موسيماني، المدير الفني، للعفو عن محمود كهربا، عقب لقاء فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الشناوي وسعد سمير لإقناع موسيماني بالعفو عن كهربا وإعادته لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق، كخطوة أولى للعفو عنه وعودته للحسابات مرة ثانية.
وطالب قائد الفريق موسيماني امتصاص غضبه، بعد أزمته مع كهربا، لكن المدير الفني أجل الحديث عن أي أمور إلى ما بعد مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا، المقررة السبت المقبل، للحفاظ على تركيز اللاعبين.
يذكر أن كهربا قد رفض مصافحة موسيماني عقب لقاء طلائع الجيش داخل غرف خلع الملابس، اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا في اللقاء، ما أصاب المدير الفني بالصدمة من تصرف اللاعب، وطالب بمعاقبته وقرر استبعاده.
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