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تونس تسجل 32 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الخميس، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و106 حالات.

أضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 635 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 235 ألفًا و643 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 755حالة من الإصابة بكورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و441 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 263 حالة، إلى جانب 104 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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