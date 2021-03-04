محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رفع كفاءة نفق العجوزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام مديرية الطرق والنقل، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بأعمال رفع كفاءة نفق العجوزة، من حيث تنفيذ أعمال دهانات وتجميل، وذلك في ضوء خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة أنفاق السيارات.





وأكدت المحافظة أن الأمر يستلزم استقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف بنفق العجوزة لكي يتسني للمعدات اللازمة تنفيذ الأعمال وذلك لمدة شهر ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.





ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكيد على الشركة المنفذة بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد لها.





وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للتسهيل على المواطنين بمناطق الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين.