Advertisements

محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رفع كفاءة نفق العجوزة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام مديرية الطرق والنقل، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بأعمال رفع كفاءة نفق العجوزة، من حيث تنفيذ أعمال دهانات وتجميل، وذلك في ضوء خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة أنفاق السيارات.

وأكدت المحافظة أن الأمر يستلزم استقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف بنفق العجوزة لكي يتسني للمعدات اللازمة تنفيذ الأعمال وذلك لمدة شهر ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكيد على الشركة المنفذة بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد لها.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للتسهيل على المواطنين بمناطق الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 8 ساعات

قائد الأهلي يتدخل لحل أزمة نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ 17 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ أقل من ساعتين

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات