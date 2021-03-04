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حارس الأسود: الحالة النفسية للحيوانات كانت سيئة في غياب زوار الحديقة (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال يحي رحيم، حارس الأسود في حديقة حيوانات الجيزة، إن الحالة النفسية للحيوانات كانت سيئة للغاية، في الوقت الذي تم غلق حديقة الحيوانات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد صدور قرار بإعادة فتح حديقة الحيوانات أمام الجمهور مجددا بدأت الحيوانات تعود إلى طبيعتها السابقة.

وكشف يحي رحيم، حارس الأسود في حديقة الحيوانات، أن الحيوانات كانت تشعر بوحدة في غياب زوار الحديقة، ولم تكن تتحرك بشكل مستمر كما كان يحدث في السابق.

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