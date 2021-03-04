Advertisements

إيفرتون يهزم وست بروميتش ويرتقي للمركز الرابع بالبريميرليج

الخميس 04/مارس/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
واصل إيفرتون صحوته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم (مؤقتا) للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه ويست بروميتش ألبيون اليوم الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وفي مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة، حقق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا 1 / صفر أيضا على مضيفه فولهام.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 46 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد ويست بروميتش عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ويدين إيفرتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وعلى ملعب (كرافين كوتاج)، اقتنص توتنهام فوزا ثمينا 1 / صفر من مضيفه فولهام.

جاء هدف توتنهام الوحيد عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل توسين أدارابيويو لاعب فولهام هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 42 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد فولهام عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق ثلاث نقاط خلف مراكز الأمان.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ حوالي 3 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

قائد الأهلي يتدخل لحل أزمة نجم الفريق

منذ نصف ساعة

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات