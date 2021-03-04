Advertisements

حذف هونج كونج من مؤشر الحرية الاقتصادية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت مؤسسة التراث الأمريكية إن هونج كونج استُبعدت من مؤشرها للحرية الاقتصادية بسبب تحكم الصين في سياساتها الاقتصادية، لتحذف بذلك المدينة من قائمة احتلت مركزها الأول على مدى 25 عاما حتى 2019.

وأضافت المؤسسة البحثية، ومقرها واشنطن، أن سنغافورة احتفظت للعام الثاني بلقب الاقتصاد الأكثر حرية للعام 2021، مع تضرر حرية الاستثمار في هونغ هونغ بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي بدأت في 2019.

وأوضحت في مؤشر 2021 الذي نُشر اليوم الخميس أن هونغ كونغ ومكاو أيضا، وكلاهما منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، لم تعودا على القائمة لأنه بالرغم من تمتع مواطنيهما بحرية اقتصادية أكبر من المواطن العادي في الصين، فإن "التطورات في السنوات القليلة الماضية أظهرت بوضوح أن هذه السياسات تُدار بالأساس من الصين".

وتراجعت الصين من المركز 103 إلى المركز 107 على القائمة التي تضم 178 دولة.

أخبار تهمك

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ ربع ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ أقل من ساعتين

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

قائد الأهلي يتدخل لحل أزمة نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات