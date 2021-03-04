"تجارة المدينة المنورة" تنفذ 301 جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة 301 جولة ميدانية خلال الخمسة الأيام الماضية؛ لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة المستهلكين.

واستهدفت جولات الوزارة مراكز صيانة السيارات في المنطقة وذلك استمرارا لجهود وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".